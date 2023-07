Sino United Worldwide Consolidated Ltd, anciennement AJ Greentech Holdings Ltd, est une entreprise de technologie environnementale à service complet. La société est active dans le domaine des produits électroniques et du commerce de marchandises générales ainsi que dans les services de conseil connexes. La société se concentre sur la fourniture de produits greentech en dehors de la Chine. Elle prévoit de développer les activités liées aux énergies et aux technologies vertes aux États-Unis et dans le monde entier. Les produits de la société comprennent la série 101 (ACC) et la série 103 (OBDII). La société est engagée dans le développement de matériel ou de logiciel pour les énergies solaires, les assureurs et les domaines de gestion de flotte, ainsi que des services de plate-forme personnalisés. La société fournit des solutions aux communautés, aux industries et aux gouvernements pour résoudre les problèmes d'énergie verte, de protection de l'environnement, de durabilité et de nouveaux services de solutions télématiques. Jin Chih International, Ltd. est la filiale de la société.

