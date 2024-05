Sula Vineyards Limited est un producteur et vendeur de vin basé en Inde. La société est engagée dans la fabrication, l'achat et la vente de boissons alcoolisées, telles que les vins et les spiritueux. Elle exerce ses activités dans deux catégories : le commerce du vin et le tourisme viticole. Son activité vinicole consiste à produire du vin, à importer des vins et des spiritueux et à distribuer des vins et des spiritueux. Son activité d'œnotourisme consiste à vendre des services liés à la propriété et à l'exploitation de sites d'œnotourisme, notamment des centres de villégiature dans les vignobles et des salles de dégustation. Les catégories de produits de la société comprennent le vin rouge, le vin blanc, le vin rosé, le vin mousseux et le vin en boîte. Ses produits de vin rouge comprennent la Syrah, le Zinfandel, le Shiraz et le Shiraz Cabernet. Ses vins blancs comprennent le Chardonnay, le Viognier, le Chenin Blanc et le Riesling. Les vins rosés de la société comprennent le vin rosé de Grenache et le vin rosé de Zinfandel. Ses produits de vin en boîte comprennent le vin blanc pétillant et le vin rouge pétillant.

Secteur Distillateurs et caves à vin