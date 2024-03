Sultan Center Food Products Company KSCP est une société d'actionnariat public basée au Koweït qui détient des investissements dans divers portefeuilles de sociétés au Koweït et au Moyen-Orient, avec un accent particulier sur le secteur de la vente au détail. Les activités de la société comprennent la construction de marchés centraux et de restaurants, l'importation, l'exportation et la commercialisation de biens de consommation, la fabrication de produits alimentaires, l'exploitation de supermarchés de détail, de restaurants et de services de restauration, le commerce et l'installation d'équipements de télécommunication, le commerce de vêtements, de chaussures, de costumes, d'accessoires et de cadeaux prêts à porter, ainsi que l'investissement dans l'immobilier et d'autres industries. La société fournit également des services de conseil et de formation. Ses unités commerciales sont structurées en sept divisions, à savoir la vente au détail, les restaurants, le commerce, la mode, les télécommunications, la sécurité et les investissements. La société possède et exploite des filiales au Koweït, à Oman, à Bahreïn, au Liban, en Jordanie, aux Émirats arabes unis, en Égypte et en Syrie.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire