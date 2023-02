Sulzer Ltd : Kepler Capital Markets persiste à l'achat

Données financières CHF USD EUR CA 2023 3 374 M 3 654 M 3 424 M Résultat net 2023 191 M 207 M 194 M Dette nette 2023 398 M 431 M 404 M PER 2023 14,3x Rendement 2023 4,46% Capitalisation 2 716 M 2 942 M 2 757 M VE / CA 2023 0,92x VE / CA 2024 0,86x Nbr Employés 12 914 Flottant 49,6% Graphique SULZER LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SULZER LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 79,55 CHF Objectif de cours Moyen 94,67 CHF Ecart / Objectif Moyen 19,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Suzanne Alice Thoma Chairman & Executive President Thomas Zickler Chief Financial Officer Hanne Birgitte Sorensen Independent Non-Executive Director Matthias F. Bichsel Vice Chairman Alexey Valeryevich Moskov Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SULZER LTD 10.49% 2 918 ATLAS COPCO AB 2.05% 56 870 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 22.16% 45 596 FANUC CORPORATION 14.44% 32 263 SANDVIK AB 16.35% 26 611 FORTIVE CORPORATION 7.95% 24 477