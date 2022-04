BKW a trouvé chez ABB Suisse le successeur de Suzanne Thoma

Zurich (awp) - L'énergéticien bernois BKW a choisi l'actuel patron d'ABB en Suisse Robert Itschner pour succéder à sa directrice générale (CEO) de longue date Suzanne Thoma, amenée à hériter de la présidence de Sulzer. Avant de superviser les activités helvétiques du conglomérat d'électrotechnique, M. Itschner - 55 ans - a notamment dirigé l'unité Power Conversion, précise un communiqué diffusé mardi.

Le timonier désigné doit prendre ses fonctions au plus tard début octobre, alors que Mme Thomas cédera le gouvernail fin juin. Le président du conseil d'administration Roger Baillod assurera l'intérim.

Représentant de la faîtière de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux Swissmem, membre du comité d'Economiesuisse et président de la Commission pour l'énergie et l'environnement, M. Itschner réside dans l'Oberland bernois.

Prenant acte du départ prochain de son responsable pour la Suisse, ABB promet de faire le point sur le processus de succession à une date ultérieure, sans plus de précisions.

Entrée au printemps 2021 au conseil d'administration du conglomérat industriel Sulzer, Suzanne Thoma a été désignée en décembre dernier pour en reprendre la présidence à l'automne prochain.

Le spécialiste zurichois de la gestion des flux a aussi changé de patron le mois dernier. Grégoire Poux-Guillaume a cédé les rênes à Frédéric Lalanne pour se concentrer sur la présidence de de l'ancienne unité Applicator Systems, autonomisée et introduite en Bourse fin septembre sous l'appellation Medmix.

Dans les premiers échanges mardi, la nominative BKW s'enrobait de 0,5%, ABB de 0,1% et Sulzer de 1,2%, sur une place financière zurichoise timidement optimiste.

jh/buc