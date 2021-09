Sulzer: Medmix boucle sa première journée boursière dans le rouge

Zurich (awp) - Le négoce des actions de Medmix, une émanation du groupe industriel Sulzer, a connu ce jeudi à la Bourse suisse une première journée de cotation peu probante. Lancé à 45 francs suisses, le titre a bouclé la séance à 44 francs suisses.

L'introduction en Bourse de Medmix, spécialisé dans les dispositifs d'injection de haute précision, a été accompagnée d'une augmentation de capital, devant générer des recettes brutes de 315 millions de francs suisses grâce à l'émission de 7 millions de nouveaux titres au prix unitaire de 45 francs suisses.

Les recettes nettes générées grâce à cette transaction s'élèvent à 295,2 millions de francs suisses, précise jeudi un communiqué conjoint de Sulzer et Medmix. Les fonds récoltés permettront de soutenir la croissance du nouveau groupe zougois.

Les actionnaires actuels de Sulzer ont reçu une action Medmix pour chaque action Sulzer détenue. Amputée d'emblée des 45 francs suisses correspondant à cette opération l'action Sulzer encore égaré 0,5% pour terminer la journée à 89,20 francs suisses.

L'actionnaire principal de Medmix, Tiwel Holding, n'ayant pas participé à l'augmentation de capital, le flottant s'inscrit actuellement à presque 60%. Suite à l'augmentation de capital, le capital-actions de Medmix comprend actuellement 41,3 millions de titres, ce qui représente une valorisation boursière de presque 1,9 milliard de francs suisses.

Le négoce des 7 millions nouvelles actions émises dans le cadre de l'augmentation de capital devrait pour sa part débuter le 4 octobre.

Medmix dont les marchés finaux sont des entreprises actives dans la santé, l'industrie et la consommation a généré au premier semestre un chiffre d'affaires de de 228,3 millions de francs suisses et une marge Ebitda ajustée de 25,4%.

Pour l'année entière, la société vise environ 450 millions de francs suisses de ventes et une croissance de jusqu'à 9% en 2022. En termes de rentabilité, une marge Ebitda ajustée de 25% est attendue en 2021, de plus de 26% l'année suivante et d'environ 30% à moyen terme.

