Zurich (awp) - Sulzer va racheter le suédois Nordic Water, spécialiste du traitement de l'eau, pour 128 millions de francs suisses. Cette acquisition, annoncée lundi, va permettre au groupe industriel winterthourois d'étendre son portefeuille dans ce secteur à la croissance rapide.

Nordic Water devrait boucler en 2021 des ventes de 80 millions de francs suisses et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 13 millions. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre. L'entreprise, basée à Göteborg dans l'ouest de la Suède, emploie 200 personnes sur 13 sites dans six pays. Elle fournit des solutions de sédimentation et de filtration pour les équipements municipaux et industriels de traitement de l'eau et des eaux usées.

Grégoire Poux-Guillaume, directeur général de Sulzer, cité dans le document, s'est réjoui des "opportunités exceptionnelles pour accélérer notre croissance dans le domaine des eaux usées municipales et industrielles et étendre notre offre sur le marché en plein essor du traitement de l'eau".

L'entreprise scandinave connaît également une activité de marché secondaire à forte croissance, "fournissant une offre complète de pièces et de services". Son rachat va permettre à Sulzer de compléter son portefeuille existant de pompes, broyeurs, mélangeurs et compresseurs proposés sur les marchés de l'eau. L'intégration devrait entraîner des synergies "importantes", notamment au niveau des ventes et des pièces de rechange.

