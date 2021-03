Sulzer étoffe ses capacités de production en Finlande

Zurich (awp) - Le groupe industriel Sulzer a entamé un vaste projet de numérisation et d'automatisation de son usine finlandaise de Kotka, à 130 kilomètres à l'est de la capitale Helsinki. La modernisation des processus de production devrait se traduire par une meilleure productivité du site et des délais de livraison plus courts.

Le projet, qui débutera en avril pour s'achever au premier semestre 2022, permettra à Sulzer d'augmenter le nombre de produits fabriqués à Kotka et améliorera sa contribution à la chaîne d'approvisionnement mondiale, assure le conglomérat winterthourois lundi dans un communiqué, sans toutefois dévoiler les contours financiers de l'investissement.

La nouvelle installation répondra aux normes les plus avancées du secteur, notamment en matière d'ergonomie et de sécurité pour les employés. Dans le cadre du projet, un nouveau centre logistique de 5300 mètres carrés devrait permettre d'optimiser la chaîne d'approvisionnement en matériaux et ainsi contribuer à la réduction du temps de livraison.

La direction de Sulzer anticipe "un impact très positif sur la compétitivité de notre activité d'industries de transformation au niveau mondial", selon les termes de Veli-Pekka Tiittanen, directeur de la division Industrie du groupe, cité dans le communiqué.

Le site de Kotka est un important fournisseur de pompes de traitement, d'agitateurs et de turbocompresseurs haute vitesse pour l'industrie de transformation. L'usine, qui abrite également des bancs d'essai et des installations de recherche, approvisionne des secteurs aussi divers que l'industrie papetière, sucrière et minière, les biocarburants, les engrais, les produits chimiques ou encore le traitement des eaux.

