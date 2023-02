Sulzer remanie et étoffe son conseil d'administration

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Sulzer, dirigé et surveillé par Suzanne Thoma, procède à des ajustements au sein de son conseil d'administration.

Le départ annoncé de Peter Bichsel et Hanne Birgitte Breinbjerg Soerensen doit faire place à l'arrivée de trois nouveaux membres, portant le total à sept. La multinationale winterthouroise proposera notamment la candidature de Hariolf Kottmann, ancien directeur général (CEO) et ex-président du chimiste Clariant, en plus des dossiers de Prisca Havranek-Kosicek et de Per Utnegaard.

Présidente depuis un an et patronne de Sulzer depuis octobre dernier, Suzanne Thoma renoncera par ailleurs à ses mandats au comité de rémunération et à la tête de celui des nominations.

Intégré au sein de l'organe de surveillance en 2022, Markus Kammüller doit accéder au statut d'administrateur indépendant en chef, qui lui permettra de piloter le futur comité de gouvernance. Il doit en outre être désigné vice-président du conseil.

De plus amples détails sur le chantier de restructuration de l'organe de surveillance seront présentés dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire, dont la tenue est agendée au 19 avril.

jh/buc