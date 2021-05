Sulzer va coter sa division APS à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Sulzer annonce jeudi avoir l'intention de se séparer de sa division Applicator Systems (APS) en la cotant à la Bourse suisse au second semestre 2021. L'augmentation de capital devrait s'élever entre 200 et 300 millions de francs suisses.

APS sera renommée Medmix, indique le groupe, qui veut se concentrer sur ses produits et services liés à l'eau, à l'énergie et à la chimie pour l'industrie. Mardi, il avait confirmé des informations parues dans la presse. Créée en 2017, la division Applicator Systems est spécialisée dans les solutions d'application et de mélange de liquides pour les marchés de la santé, des cosmétiques et des adhésifs.

Les actionnaires voteront sur le projet lors de l'assemblée générale prévue au troisième trimestre.

ck/fr