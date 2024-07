La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint un nouveau record dans la matinée de jeudi, la hausse des actions américaines ayant stimulé le moral des investisseurs.

Le Nikkei était en hausse de 0,83 % à 42 179,84 points à la mi-journée, après avoir bondi de plus de 1 % pour atteindre un record intrajournalier de 42 426,77 points. C'est la première fois que l'indice de référence franchit la barre des 42 000 points.

Le Topix, plus large, était en hausse de 0,66 % à 2 928,30 points.

Les bonnes performances des trois principaux indices boursiers de Wall Street mercredi ont donné le coup d'envoi de la reprise. Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé à des niveaux records, le fabricant de puces américain Nvidia et d'autres poids lourds ayant progressé avant les données sur l'inflation et les rapports sur les bénéfices trimestriels.

Les actions japonaises liées aux semi-conducteurs ont progressé avec leurs homologues américaines, stimulées par les bons résultats trimestriels du fabricant de semi-conducteurs Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Les gains ont été généralisés, 178 des 225 composants du Nikkei ayant progressé, y compris les poids lourds de l'indice, la société mère Uniqlo, Fast Retailing, en hausse de 1,5 %.

Les actions japonaises ont atteint des sommets historiques au cours des deux dernières semaines, les analystes citant comme raisons une nouvelle dépréciation du yen et une plus grande clarté quant à l'issue de l'élection présidentielle américaine de cette année.

Les analystes s'attendent à ce que les actions japonaises continuent sur leur lancée lorsque les entreprises publieront leurs résultats ce mois-ci.

"Cette saison, les bénéfices des entreprises japonaises devraient être meilleurs que prévu en raison du degré de dépréciation du yen", a déclaré Kenji Abe, stratège en chef chez Daiwa Securities.

"Il pourrait y avoir de nouvelles hausses des prix des actions à mesure que les entreprises publient leurs résultats, ce qui pourrait porter le Nikkei à 42 600 ou 42 700 points, a-t-il ajouté.

Parmi les actions liées aux puces, le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron a augmenté de 1,2 % et Disco Corp a grimpé d'environ 3 %.

Socionext a bondi de 4,7 % pour devenir l'une des meilleures performances en pourcentage, juste derrière Sumco, en hausse de 5,1 %.

Le groupe Sony est arrivé en troisième position, le conglomérat de technologie et de divertissement ayant gagné 3,7 %. (Reportage de Brigid Riley ; rédaction de Mrigank Dhaniwala)