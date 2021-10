Données financières JPY USD EUR CA 2021 328 Mrd 2 951 M 2 548 M Résultat net 2021 32 869 M 296 M 255 M Dette nette 2021 56 999 M 513 M 443 M PER 2021 20,1x Rendement 2021 1,45% Capitalisation 653 Mrd 5 856 M 5 073 M VE / CA 2021 2,16x VE / CA 2022 1,91x Nbr Employés 8 199 Flottant 92,2% Graphique SUMCO CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SUMCO CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Cloture 2 251,00 JPY Objectif de cours Moyen 3 160,63 JPY Ecart / Objectif Moyen 40,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Mayuki Hashimoto Chairman & Chief Executive Officer Hisashi Furuya President, COO & Representative Director Masahiro Mitomi Independent Outside Director Hitoshi Tanaka Independent Outside Director Shinichiro Ota Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SUMCO CORPORATION -0.53% 5 856 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 9.43% 540 255 NVIDIA CORPORATION 58.57% 516 697 INTEL CORPORATION 6.95% 216 157 BROADCOM INC. 10.82% 199 733 TEXAS INSTRUMENTS 17.63% 177 579