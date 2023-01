L'ancien comédien japonais se refait une santé en tant qu'investisseur vedette

Après des années en tant qu'investisseur et YouTubeur boursier, cet homme de 38 ans a fait une percée l'année dernière lorsqu'il est apparu dans les documents réglementaires comme un actionnaire important des producteurs de charbon Sumiseki Holdings et du créancier régional First Bank of Toyama.

Les petits investisseurs l'ont remarqué et se sont engouffrés dans les sociétés, qui sont devenues des "actions Imura". Les actions de la First Bank of Toyoma ont presque doublé au cours de l'année dernière, tandis que celles de Sumiseki ont presque triplé. L'indice général TOPIX de Tokyo a chuté de 6 %.

Mitsui Matsushima Holdings, un autre producteur de charbon dont le dépôt a montré qu'Imura était un actionnaire majeur en 2021, a également vu ses actions bondir l'année dernière.

Les fans d'Imura disent que sa capacité à explorer les états financiers le distingue des autres investisseurs.

"Il est tout simplement incroyablement bon avec sa diligence raisonnable et ses compétences analytiques", a déclaré Yasumasa Yamada, 51 ans, qui a augmenté sa participation dans Sumiseki après avoir appris la position d'Imura.

"Il ne se contente pas de lire les divulgations. Il analyse également les choses qui se cachent derrière les chiffres, comme la façon dont les coûts de main-d'œuvre excédentaires pourraient peser sur les performances à long terme."

COMME BUFFETT

Imura a commencé à investir en 2011, alors qu'il travaillait à temps partiel pour financer ses concerts de comédie qui ne lui rapportaient que 220 $ cette année-là.

En commençant par ses économies de 1 million de yens (7 700 $), il a plus que doublé ses rendements chaque année depuis 2019. Les rendements ont triplé en 2022, pour un total d'environ 5,5 milliards de yens jusqu'à présent.

Imura dit qu'il passe en revue les documents déposés par les entreprises, à la recherche de preuves de changements dans l'environnement commercial ou d'autres facteurs que le marché n'a peut-être pas encore pris en compte.

"Je consacre toutes mes heures de veille à l'investissement", a-t-il déclaré dans une interview à Reuters. "Je crois que personne d'autre au Japon ne consacre autant de temps aux actions".

Il a fermé sa chaîne YouTube en 2020 pour se concentrer davantage sur l'investissement, a-t-il dit.

Bien qu'une grande partie de sa stratégie soit ancrée dans l'investissement de valeur rendu célèbre par Warren Buffett - il cite "L'investisseur intelligent" de BenjaminGraham comme une influence - Imura recherche également des entreprises sous-évaluées au sein d'un secteur prometteur qui sont cachées du radar de la plupart des investisseurs.

"De bonnes performances commerciales ne peuvent à elles seules devenir de l'alpha", a-t-il déclaré, faisant référence aux rendements d'un investissement qui dépassent un indice de référence.

M. Imura a déclaré qu'il aime les producteurs de charbon car il pense qu'ils ont été sous-évalués par l'accent mis sur l'énergie propre. Les banques régionales resteront attrayantes en raison des prévisions de hausse des taux d'intérêt au Japon, a-t-il déclaré.

Sa plongée profonde dans les rapports financiers et les analyses sectorielles est cruciale, dit-il, car il préfère se concentrer sur quelques actions de choix plutôt que de disperser ses fonds.

Il incite également les entreprises à faire des changements et, lors d'une récente victoire - bien que mineure - il a obtenu que Mitsui Matsushima déplace l'heure de publication de ses résultats à la clôture du marché, afin de donner aux petits investisseurs plus de temps pour digérer les chiffres.

Mitsui Matsushima, Sumiseki et First Bank of Toyama ont tous refusé de commenter lorsqu'ils ont été interrogés sur Imura.

DEVENIR UN PROFESSIONNEL

Il prévoit maintenant de lancer son propre fonds cette année, avec un financement initial provenant de sa propre fortune, et fera équipe avec un ancien investisseur institutionnel qu'il admire. Il a refusé de nommer son futur partenaire.

Ce fonds s'appellera le "Japan Release Fund", l'idée étant de libérer des opportunités d'investissement et des avantages pour les ménages japonais.

"Je veux que mes activités d'investissement aient une sorte de signification sociale", a-t-il déclaré.

Fils de professeur, Imura est devenu comédien après avoir obtenu un diplôme en ingénierie des systèmes.

Il est ensuite devenu un tiers du groupe comique Shimbun, qui signifie journal. En 2011, le groupe est arrivé en demi-finale de "King of Conte", une émission de télévision populaire qui présente des humoristes en devenir. Ils se sont dissous six ans plus tard.

À l'instar du célèbre Buffett, Imura est également économe, prenant les transports en commun à Tokyo et mangeant régulièrement des œufs, des bananes et du "natto", ou soja fermenté, pour leur "rapport qualité-prix".