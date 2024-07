Sumitomo Chemical India Limited est une société basée en Inde. La société fabrique, importe et commercialise des produits pour la protection des cultures, la fumigation des grains, la lutte contre les rongeurs, les pesticides biologiques, la santé environnementale, la lutte professionnelle contre les parasites et les additifs pour l'alimentation animale. Elle se consacre principalement à la fabrication et à la vente d'insecticides ménagers, de pesticides agricoles, d'insecticides de santé publique et de produits de nutrition animale. Elle exploite deux segments, à savoir Agro Chemicals et Others (division de la santé environnementale et division de la nutrition animale). Sa gamme de produits comprend des produits chimiques provenant de sa société mère, Sumitomo Chemical Company, et des produits biologiques provenant de sa filiale basée aux États-Unis, Valent Biosciences LLC, qui est engagée dans la production d'une gamme de pesticides naturels et de régulateurs de croissance des plantes. Elle produit également divers pesticides de qualité technique dans ses unités de fabrication dotées d'installations de recherche et de développement (R&D) locales.