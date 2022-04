Sumitomo Corporation : Pas de retournement en vue 14/04/2022 | 09:05 Tommy Douziech 14/04/2022 | 09:05 achat En cours

Cours d'entrée : 2074.5¥ | Objectif : 2220¥ | Stop : 1953¥ | Potentiel : 7.01% Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur Sumitomo Corporation et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2220 ¥. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.83 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Sous-secteur Négoce et distribution diversifiée Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SUMITOMO CORPORATION 20.32% 20 349 MITSUBISHI CORPORATION 17.52% 50 418 ITOCHU CORPORATION 13.33% 46 620 MITSUI & CO., LTD. 16.25% 40 328 ADANI ENTERPRISES LIMITED 28.69% 31 747 MARUBENI CORPORATION 25.73% 19 286 SAMSUNG C&T CORPORATION -7.14% 14 866 BUNZL PLC 6.52% 13 460 TOYOTA TSUSHO CORPORATION -11.98% 13 060 XIAMEN C&D INC. 52.26% 6 209 AZELIS GROUP NV -5.65% 6 041

Données financières JPY USD EUR CA 2022 5 939 Mrd 47 252 M 43 534 M Résultat net 2022 452 Mrd 3 598 M 3 315 M Dette nette 2022 2 389 Mrd 19 006 M 17 510 M PER 2022 5,70x Rendement 2022 5,23% Capitalisation 2 593 Mrd 20 632 M 19 008 M VE / CA 2022 0,84x VE / CA 2023 0,82x Nbr Employés 74 920 Flottant 95,6% Prochain événement sur SUMITOMO CORPORATION 10/05/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Clôture 2 074,50 JPY Objectif de cours Moyen 2 228,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 7,40% Dirigeants et Administrateurs Masayuki Hyodo Manager-Tanjung Jati B Project Masaru Shiomi Executive Officer & Finance Manager Kuniharu Nakamura Manager-Motor Vehicles Planning, I & III Hirokazu Higashino Representative Director & Chief Strategy Officer Takayuki Seishima Chief Financial Officer