Le loueur d'avions SMBC va racheter son rival Goshawk dans le cadre d'une transaction de 6,7 milliards de dollars.

Données financières JPY USD EUR CA 2022 5 465 Mrd 42 293 M 40 631 M Résultat net 2022 466 Mrd 3 608 M 3 467 M Dette nette 2022 2 366 Mrd 18 311 M 17 591 M PER 2022 4,92x Rendement 2022 6,06% Capitalisation 2 276 Mrd 17 610 M 16 918 M VE / CA 2022 0,85x VE / CA 2023 0,83x Nbr Employés 74 920 Flottant 95,6% Graphique SUMITOMO CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SUMITOMO CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Clôture 1 847,50 JPY Objectif de cours Moyen 2 274,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 23,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Masayuki Hyodo Manager-Tanjung Jati B Project Masaru Shiomi Executive Officer & Finance Manager Kuniharu Nakamura Manager-Motor Vehicles Planning, I & III Hirokazu Higashino Representative Director & Chief Strategy Officer Takayuki Seishima Chief Financial Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SUMITOMO CORPORATION 8.64% 17 871 MITSUBISHI CORPORATION 17.33% 48 961 ITOCHU CORPORATION 0.65% 40 269 MITSUI & CO., LTD. 13.09% 38 157 ADANI ENTERPRISES LIMITED 20.28% 30 245 MARUBENI CORPORATION 18.27% 17 566