Sumitomo Corporation est un groupe diversifié organisé autour de 7 pôles d'activités : - distribution de produits de grande consommation (24,4% du CA) : produits alimentaires, vêtements et accessoires, produits pharmaceutiques, matériaux de construction, articles domestiques et de décoration, etc. Le groupe développe également une activité de gestion immobilière ; - négoce d'hydrocarbures, de produits miniers, chimiques et électroniques (24%) : pétrole, gaz naturel, cuivre, or, argent, zinc, plomb, nickel, charbon, minerai de fer, résines, pesticides, produits pétrochimiques, etc. ; - négoce de produits d'aciers et de métaux non-ferreux (20%) : produits d'aciers plats et longs, produits tubulaires, aluminium, titane, etc. ; - distribution de systèmes et d'équipements de transport et de construction (15,1%) : équipements spatiaux, terrains d'atterrissage, machines forestières, motos, véhicules d'exploitation minière, etc. ; - fourniture de produits et de services multimédias et de télécommunications (8,8%) : câblages TV, solutions de transmission de données, prestations de diffusion cinématographique, de téléphonie mobile, d'accès à Internet et de services informatiques ; - développement et réalisation d'infrastructures de génie civil (7,6%) : centrales électriques, unités de traitement des eaux usées, sites industriels, centres de télécommunications, etc. Le groupe propose également des prestations de services financiers et logistiques ; - autres (0,1%).