Myovant Sciences rejette l'offre de rachat de 2,5 milliards de dollars de Sumitovant, Sumitomo Pharma

Myovant Sciences Ltd a déclaré dimanche avoir rejeté une offre de rachat de 2,5 milliards de dollars de Sumitovant Biopharma et de son groupe mère Sumitomo Pharma Co Ltd, car l'offre "sous-évalue considérablement" le fabricant de médicaments américain.

Sumitovant, qui détient actuellement environ 52 % des actions en circulation de Myovant Sciences, et Sumitomo Pharma avaient soumis une proposition visant à acquérir les actions restantes du fabricant de médicaments pour 22,75 $ par action en espèces, selon un communiqué.

Le comité spécial a examiné attentivement la proposition et a déterminé qu'elle sous-évalue considérablement l'entreprise et n'est pas dans le meilleur intérêt de l'entreprise ou de ses actionnaires minoritaires, a déclaré Myovant Sciences, ajoutant qu'il reste ouvert à l'examen de toute proposition améliorée qui reflète la "valeur complète et juste" de l'entreprise.

La contrepartie de l'acquisition proposée représente une valeur d'équité de 2,4 milliards de dollars et une valeur d'entreprise de 2,5 milliards de dollars, a déclaré Sumitovant Biopharma dans une déclaration séparée. (Reportage d'Anirudh Saligrama à Bengaluru ; édition de Sherry Jacob-Phillips)