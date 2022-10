Sumitovant Biopharma a déclaré dimanche que la société et sa société mère Sumitomo Pharma Co Ltd avaient proposé une offre non contraignante pour acquérir Myovant Sciences Ltd .

La contrepartie de l'acquisition proposée représente une valeur d'équité de 2,4 milliards de dollars et une valeur d'entreprise de 2,5 milliards de dollars, a déclaré Sumitovant Biopharma dans un communiqué. (Reportage d'Anirudh Saligrama à Bengaluru)