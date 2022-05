L'entreprise publique éthiopienne de télécommunications lance des services 5G dans la capitale.

L'opérateur public Ethio Telecom a lancé un service de téléphonie mobile 5G lundi, une étape clé avant la concurrence des nouveaux entrants dans une industrie qui a été fermée aux acteurs internationaux.

Les réseaux 5G de nouvelle génération peuvent fournir des vitesses de données au moins 20 fois plus rapides que la 4G et sont considérés comme importants pour les technologies émergentes comme les voitures à conduite autonome et permettent la communication et l'interconnectivité entre les appareils intelligents.

Le directeur général d'Ethio Telecom, Frehiwot Tamru, a déclaré que le service sera d'abord disponible dans la capitale Addis-Abeba, avant de s'étendre éventuellement à d'autres régions du pays.

"Le service 5G est lancé dans des endroits sélectionnés à Addis-Abeba", a-t-elle déclaré lors d'un événement de lancement. "Dans les 12 mois à venir, nous aurons 150 sites 5G à Addis-Abeba et en dehors d'Addis-Abeba".

Mme Frehiwot n'a pas précisé combien le déploiement du réseau coûterait.

Ethio Telecom, qui compte 64 millions d'abonnés à travers le pays, a déclaré dans un communiqué séparé que la société chinoise Huawei Technologies était son fournisseur d'équipement pour le réseau.

Elle a enregistré une hausse de 6,7 % de son chiffre d'affaires à 28 milliards de birr (544,40 millions de dollars) au cours de son semestre clos le 31 décembre.

Le gouvernement a lancé un processus d'appel d'offres pour vendre une participation de 40 % dans Ethio Telecom à des investisseurs privés en juin dernier.

En mars, le gouvernement a déclaré qu'il avait reporté la privatisation partielle prévue en raison de l'environnement économique prévalant au niveau national et mondial.

En décembre, le régulateur de l'industrie, l'Ethiopian Communication Authority, a déclaré qu'il avait également suspendu un processus d'appel d'offres pour une deuxième licence de télécommunications, qu'il a dit vouloir relancer dans un "avenir proche".

Le pays de la Corne de l'Afrique, qui compte environ 110 millions d'habitants, n'a vendu qu'une seule des deux licences à service complet proposées en mai 2021.

Le gagnant de la première licence, un consortium dirigé par le kényan Safaricom SCOM.NR, Vodafone et le japonais Sumitomo, est en train de mettre en place son réseau avant un lancement commercial prévu d'ici peu.

Les licences sont considérées comme un prix important dans le cadre de la libéralisation de l'économie du pays, qui était l'un des derniers grands marchés fermés des télécommunications dans le monde.

(1 $ = 51,4331 birr)