Sumitomo Metal prévoit que la demande mondiale de nickel pour les batteries atteindra 410 000 en 2022

Sumitomo Metal, qui fournit des matériaux de cathode pour les batteries lithium-ion Panasonic utilisées dans les VE Tesla, a déclaré que la demande de nickel utilisé dans les batteries rechargeables grimpera à plus de 410 000 tonnes en 2022, contre près de 330 000 tonnes en 2021.

Le nickel est principalement utilisé dans la fabrication de l'acier inoxydable, mais il est également un ingrédient essentiel pour les batteries lithium-ion utilisées pour alimenter les VE, dont la demande devrait s'accélérer au cours des prochaines années.

"La demande de nickel pour les VE augmente beaucoup plus rapidement que ce que nous avions prévu il y a un an", a déclaré aux journalistes Yusuke Niwa, directeur général du département des ventes de nickel et des matières premières de Sumitomo Metal.

Mais la hausse des prix du nickel pourrait éroder la demande à long terme, car les entreprises s'efforceront d'utiliser moins de nickel ou de développer des batteries sans nickel, a-t-il ajouté.

Sumitomo Metal prévoit également que le déficit du marché mondial du nickel se réduira à 68 000 tonnes cette année, contre 135 000 tonnes en 2021, car la production de fonte brute de nickel (NPI) en Indonésie devrait atteindre plus d'un million de tonnes.

La demande mondiale de nickel devrait augmenter de 8,4 % en 2022 pour atteindre 2,999 millions de tonnes, tandis que l'offre devrait augmenter de 11,4 % pour atteindre 2,931 millions de tonnes.

La demande de nickel du Japon devrait augmenter de 0,2 % pour atteindre 170 400 tonnes, tandis que l'offre devrait augmenter de 1,6 % pour atteindre 168 800 tonnes.