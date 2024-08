Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La baisse des rendements obligataires et la perspective de taux d'intérêt plus bas ont peut-être contribué à alimenter l'esprit animal des investisseurs et le récent méga rallye des actions mondiales, mais c'est une autre histoire lorsque les coûts d'emprunt chutent parce que les craintes de récession augmentent. C'est le paysage du marché dans lequel les investisseurs asiatiques se réveillent ce vendredi, après que les données décevantes de l'industrie américaine ont fait chuter les rendements du Trésor américain, Wall Street et les actions, incitant les traders à commencer à parier sur une possible baisse des taux de 50 points de base de la Fed le mois prochain, plutôt que de 25 points de base. Les chiffres montrant une contraction beaucoup plus importante que prévu de l'activité manufacturière américaine le mois dernier ont suivi les données de l'indice des directeurs d'achat plus tôt dans la journée de jeudi qui ont dépeint une image similaire en Allemagne, au Japon et en Chine.

L'indice PMI manufacturier "non officiel" Caixin de la Chine a été particulièrement choquant : 49,8, ce qui indique une contraction, alors que le consensus prévoyait 51,5 et une croissance relativement stable. Alors que l'économie chinoise est déjà dans le marasme, la faiblesse renouvelée de l'Europe et des États-Unis est une mauvaise nouvelle pour la croissance mondiale. Les baisses de taux des banques centrales, dont la dernière a été décidée jeudi par la Banque d'Angleterre, pourraient devoir être plus importantes et plus rapides que ce que les analystes et les décideurs politiques avaient prévu.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a chuté de 13 points de base, sa plus forte baisse en une journée cette année, et se situe désormais en dessous de 4,0 %. Peu importe la grande rotation des mégatechnologies vers les petites capitalisations, les investisseurs semblent délaisser les actions pour se tourner vers la sécurité des bons du Trésor américain.

Apple, Amazon et Intel ont publié leurs résultats après la clôture des marchés américains jeudi et les premiers signes indiquent que les investisseurs n'ont pas été impressionnés. Les perspectives d'Intel, en particulier, étaient sombres et les actions ont chuté de 15 % après la clôture des marchés. En Asie, les investisseurs espèrent une fin plus calme après une semaine riche en événements, dont le point culminant a été la hausse des taux d'intérêt au Japon.

Comme l'explique Phil Suttle, économiste basé à Washington : "Si l'on se réfère aux actions des autres banques centrales, il ne s'agit pas de mesures majeures. Si l'on se réfère à la politique japonaise des 25 dernières années, il s'agit de mesures majeures". Depuis le début de l'année, la Banque du Japon a relevé ses taux à deux reprises, mis fin au contrôle de la courbe des rendements et lancé le QT, note M. Suttle.

Le calendrier économique de l'Asie vendredi est peu chargé, seule l'inflation sud-coréenne étant susceptible d'influencer le marché. Un sondage Reuters suggère que le taux annuel a augmenté à 2,50 % en juillet, après un creux d'un an de 2,40 % en juin.

Les prix du marché des swaps indiquent un assouplissement de 35 points de base de la part de la Banque de Corée cette année. Les économistes de Barclays ont prévu jeudi des réductions de taux d'un quart de point en octobre et en novembre.

Le calendrier des entreprises asiatiques est plus chargé vendredi, avec des rapports sur les bénéfices attendus au Japon, y compris Nintendo et Sumitomo Mitsui Financial Group.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Inflation en Corée du Sud (juillet)

- Inflation des prix à la production en Australie (T2)

- Emplois non agricoles aux États-Unis (juillet)