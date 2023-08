Kasikornbank, le deuxième plus grand prêteur de Thaïlande, est en pourparlers pour acheter le fournisseur de crédit à la consommation Home Credit Vietnam dans une transaction d'une valeur maximale d'un milliard de dollars, ce qui lui permettrait de poursuivre ses efforts d'expansion au Vietnam, selon deux sources.

Le prêteur basé à Bangkok, également appelé KBank, espère devenir l'une des 20 premières banques vietnamiennes en termes d'actifs d'ici 2027. Ses actifs totaux s'élèvent à 119,7 milliards de dollars, ce qui la place en deuxième position derrière la Bangkok Bank en Thaïlande, selon les données de Refinitiv.

Cette nouvelle intervient à un moment où les banques vietnamiennes sont sous pression, le ralentissement de l'économie et les turbulences prolongées dans le secteur de l'immobilier ayant entraîné une augmentation des créances douteuses et déclenché de vastes réductions des taux d'intérêt.

Un accord potentiel soulignerait la tendance à la consolidation dans le secteur financier asiatique et ferait de l'opération de fusion et d'acquisition de KBank la deuxième plus importante dans le secteur financier vietnamien cette année, après la vente d'une participation de 1,5 milliard de dollars dans la Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank au Japonais Sumitomo Mitsui en mars, d'après les données de Refinitiv.

Selon les deux sources, KBank s'est entretenue avec des conseillers financiers afin d'étudier la possibilité d'une acquisition, bien que les délibérations soient en cours et qu'aucune décision définitive n'ait été prise.

"KBank exploite actuellement la solution KBank Biz Loan, un service de crédit pour les petits commerces de détail. L'accord potentiel avec Home Credit permettra à la banque de promouvoir l'accès aux services financiers pour les petites entreprises clientes", a déclaré l'une des sources au fait du dossier.

Les sources ont refusé d'être nommées car il s'agit d'une affaire privée.

La KBank a confirmé qu'elle étudiait la possibilité de conclure un accord avec Home Credit dans un document boursier daté de mercredi. Elle a déclaré qu'elle recherchait en permanence diverses opportunités commerciales au Vietnam, qui peuvent ou non déboucher sur une transaction, ajoutant qu'elle divulguerait des informations si une transaction avait lieu.

Home Credit Group n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le Viêt Nam, qui compte plus de 100 millions d'habitants, a une population en âge de travailler qui croît rapidement. KBank estime que plus de 69 % des personnes n'ont pas de compte bancaire, ce qui est le taux le plus élevé d'Asie.

En juin, le prêteur thaïlandais a obtenu l'autorisation de la banque centrale vietnamienne d'augmenter son capital de base pour ses activités dans le pays de 80 millions de dollars à 285 millions de dollars, devenant ainsi la deuxième plus grande banque étrangère.

Elle s'était fixé pour objectif d'atteindre un revenu net de 400 millions de dollars, avec un encours de prêts de 180 milliards de bahts (5,13 milliards de dollars) et une clientèle de 8,4 millions de personnes dans le pays d'ici à 2027.

Home Credit Vietnam, qui fait partie de l'institution financière non bancaire Home Credit Group, dont le siège est aux Pays-Bas, a commencé ses activités dans le pays d'Asie du Sud-Est en 2008 et s'est développé pour employer 6 000 personnes au service de 12 millions de clients, selon son site web.

Outre les prêts en espèces, la société propose des prêts à tempérament pour l'achat de motos et de biens de consommation durables. Elle compte 9 000 points de vente au Viêt Nam, selon son site web.

Home Credit Group est contrôlé par le plus grand groupe d'investissement de la République tchèque, PPF, fondé par feu le milliardaire Petr Kellner. Il a enregistré une perte plus importante au premier semestre 2022, principalement en raison de l'impact de la vente des activités russes.

(1 $ = 35,1200 bahts) (Reportage de Phuong Nguyen à Hanoi et de Yantoultra Ngui à Singapour ; Rédaction de Kane Wu, Devika Syamnath et Christopher Cushing)