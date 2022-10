La société japonaise Sumitomo Mitsui est frappée d'une ordonnance administrative pour violation des règles.

Le régulateur financier japonais a ordonné vendredi à Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (SMFG) d'élaborer des mesures pour améliorer la conformité après que les branches bancaires et de valeurs mobilières du groupe aient violé les règles de pare-feu d'informations intra-groupe.

L'ordre de l'Agence des services financiers au deuxième plus grand groupe financier du Japon pourrait entraver le lobbying du secteur bancaire en faveur d'une déréglementation accrue des règles qui restreignent le partage d'informations sur les clients entre les unités bancaires et de valeurs mobilières au sein d'un même groupe financier.

Il s'est avéré que les services bancaires et boursiers de SMFG ont partagé les informations confidentielles de plusieurs entreprises clientes sans leur consentement dans le cadre d'opérations potentielles, notamment des offres publiques d'achat et des fusions.

Les trois principaux groupes financiers japonais, qui possèdent chacun des unités bancaires et des unités de valeurs mobilières, ont demandé au gouvernement d'assouplir les règles du pare-feu, introduites en 1993 et calquées sur le Glass Steagall Act américain, aujourd'hui disparu, afin d'empêcher l'abus de la position dominante des banques dans les négociations. Elles affirment que ces règles sont dépassées et nuisent à leur compétitivité mondiale.

Mais des groupes de valeurs mobilières indépendants tels que Nomura Holdings Inc et Daiwa Securities Group Inc affirment que les grandes économies qui n'ont pas de règles de pare-feu ont plutôt une réglementation plus stricte en matière de confidentialité. Ils affirment également que le risque que les banques abusent de leur position est plus grand au Japon car les prêts bancaires sont une méthode dominante de financement des entreprises.

Chez SMFG, les violations ont été découvertes lorsque la Commission de surveillance des valeurs mobilières et des échanges a enquêté sur une affaire de manipulation du marché au sein de l'unité de valeurs mobilières de SMFG, SMBC Nikko Securities.

SMBC Nikko et six anciens cadres ont été inculpés de manipulation du marché pour l'achat de 10 actions individuelles sur le marché, prétendument pour faire monter leurs prix et s'assurer que les transactions en bloc sur ces actions ne tombent pas à l'eau.

L'unité a reçu l'ordre vendredi de cesser ses activités de commerce de blocs pendant trois mois et d'améliorer sa conformité.

Avant le scandale, la SMBC Nikko avait déjà suspendu ses activités de commerce de blocs, qui représentaient environ 5 % de ses revenus annuels de négociation. (Reportage de Makiko Yamazaki ; Montage d'Edmund Klamann et Christopher Cushing)