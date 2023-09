Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. figure parmi les principaux groupes de services financiers japonais. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - banque : banque de détail, banque d'affaires, banque de financement et d'investissement, gestion d'actifs, etc. ; - émission de cartes de crédit ; - prestations de crédit-bail.

Secteur Banques