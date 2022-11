Le créancier japonais SMFG enregistre une hausse de 8 % de son bénéfice net au deuxième trimestre.

SMFG a enregistré un bénéfice de 272,99 milliards de yens (1,96 milliard de dollars) au cours de la période juillet-septembre, contre 252,8 milliards de yens un an plus tôt, selon les calculs de Reuters basés sur les chiffres cumulés sur six mois divulgués dans un document boursier.

Pour l'ensemble de l'année jusqu'en mars, SMFG a révisé ses prévisions de bénéfices à 770 milliards de yens contre 730 milliards de yens, par rapport à l'estimation moyenne de 753 milliards de yens de 13 analystes compilés par Refinitiv.

(1 $ = 139,5100 yens)