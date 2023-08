La Banque pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV), le deuxième plus grand prêteur coté au Vietnam, est en pourparlers avec des investisseurs potentiels pour lever au moins 200 millions de dollars par le biais d'une vente de participation, ont déclaré trois sources familières avec le sujet.

Cette levée de fonds fait suite à des démarches similaires de la part de la plus grande banque d'État, Vietcombank, et de plus petits prêteurs privés, Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank et Saigon Hanoi Bank.

Les banques vietnamiennes augmentent leurs fonds propres afin de constituer des réserves plus solides pour faire face à une concurrence accrue et à un ralentissement potentiel de l'économie, qui a encore été affaiblie par les turbulences du secteur immobilier.

La BIDV, détenue à 80,99 % par la banque centrale vietnamienne, a obtenu l'accord des actionnaires en 2022 pour vendre une participation de 9 % en émettant de nouvelles actions.

Les 200 millions de dollars sont le minimum qu'elle cherche à lever actuellement dans le cadre d'un plan de financement plus large, ont déclaré les sources, dans la première indication publique de la taille d'une vente initiale.

Les sources ont indiqué que BIDV est ouvert soit à un acheteur qui prendrait la totalité de la participation de 9 %, soit à différents acheteurs pour des participations plus petites jusqu'à ce que le plafond de 9 % soit atteint.

BIDV travaille avec des conseillers financiers sur ce plan, ont indiqué les trois sources. Toutes les sources ont refusé d'être identifiées, car il s'agit d'une affaire privée.

Le prêteur basé à Hanoi, dont la valeur de marché s'élève à 10,3 milliards de dollars, est en pourparlers avec des investisseurs locaux et étrangers, y compris d'Asie du Nord, a déclaré l'une des sources.

En réponse à la question de Reuters, BIDV a confirmé son intention de lever des capitaux par le biais d'une vente de 9 % de ses parts. Le prêteur a indiqué qu'il était toujours à la recherche d'investisseurs et que le montant de l'opération n'avait pas encore été finalisé.

Outre le renforcement de sa base de capital, les fonds seront utilisés pour moderniser les installations et la technologie de la banque, a ajouté la source.

Une autre source a déclaré que BIDV était en discussion avec un investisseur local pour une participation d'une valeur d'environ 120 millions de dollars.

Le prix est un facteur que les deux parties négocient, car le prix de l'action de BIDV a augmenté d'environ 27 % depuis le début de l'année, a ajouté la source.

La décision finale sur la sélection des investisseurs est soumise à l'approbation de la Banque d'État du Viêt Nam, ont déclaré les trois sources.

Fondée en 1957 sous le nom de Banque pour la construction du Vietnam, la BIDV s'est développée pour atteindre 1 085 succursales et bureaux de transaction au niveau local et à l'étranger, selon son dernier rapport annuel 2022.

En 2019, la BIDV a vendu une participation de 15 % à la banque sud-coréenne KEB Hana Bank pour 20,3 billions de dongs (855,82 millions de dollars).

En mars dernier, le prêteur privé Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) a vendu une participation de 1,5 milliard de dollars au groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (1 $ = 23 720 dong). (Reportage de Yantoultra Ngui à Singapour et Phuong Nguyen à Hanoi ; édition de Kane Wu et Kim Coghill)