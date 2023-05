Le groupe japonais SMFG affiche une baisse de 51,3 % de son bénéfice net au quatrième trimestre

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (SMFG), le deuxième plus grand créancier du Japon en termes d'actifs, a fait état lundi d'une baisse de 51,3% de son bénéfice net au quatrième trimestre.

SMFG a enregistré un bénéfice de 39,82 milliards de yens (294,85 millions de dollars) au cours des trois mois se terminant en mars, contre 81,84 milliards de yens au cours de la même période de l'année précédente, selon les calculs de Reuters basés sur les documents déposés par la banque.

Le groupe bancaire prévoit un bénéfice net de 820 milliards de yens pour l'exercice en cours, contre 842,50 milliards de yens prévus en moyenne par 14 analystes. (1 $ = 135,0500 yens) (Reportage de Makiko Yamazaki ; Rédaction de Kim Coghill)