Sumitomo Pharma Co., Ltd. (ex Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.) est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits pharmaceutiques (92,9%) : destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, gastro-intestinales et infectieuses, des troubles du système nerveux central et des allergies ; - autres (7,1%) : médicaments vétérinaires, additifs alimentaires, produits chimiques industriels, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (39,8%), Etats-Unis (50,4%), Amérique du Nord (0,9%) et autres (8,9%).

Secteur Produits pharmaceutiques