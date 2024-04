Sumitomo Precision Products Co., Ltd. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de machines de précision, telles que des équipements aérospatiaux. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le secteur d'activité lié à l'aérospatiale produit des systèmes d'accrétion, des systèmes de contrôle thermique, des hélices et des systèmes pneumatiques, ainsi que des produits liés à l'espace. Le secteur d'activité lié à l'énergie thermique et à l'environnement produit des vaporisateurs de gaz naturel liquéfié, des échangeurs de chaleur à ailettes en aluminium, des échangeurs de chaleur en acier inoxydable et en titane, ainsi que des systèmes de traitement de l'ozone. Le secteur d'activité lié aux technologies de l'information et de la communication (TIC) produit des équipements de fabrication de semi-conducteurs, de cristaux liquides, de systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et des capteurs gyroscopiques MEMS.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense