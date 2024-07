Summerset Group Holdings Limited est une société néo-zélandaise qui développe, possède et exploite des villages de retraite intégrés. La société est engagée dans la conception, la construction et l'exploitation de villages de retraite et de centres de soins. Elle fournit une gamme d'options de vie et de services de soins à plus de 8 000 résidents. Elle propose un choix d'options de vie indépendantes, notamment des villas, des maisons de ville et des appartements avec services. Il propose diverses installations dans son village, telles qu'un terrain de boules récréatif, des installations de barbecue, un café, des jardins potagers communs, une camionnette de courtoisie, une salle d'exercice, un salon de coiffure, une bibliothèque, des sorties et des activités organisées, un piano, un billard, un bar pour les résidents, un atelier pour les résidents, une piscine, et un spa. La société compte environ 38 villages achevés ou en cours de développement à Aotea, Avonhead, Bell Block, Blenheim, Cambridge, Casebrook, Cranbourne North, Dunedin, Ellerslie, et d'autres encore. Son portefeuille comprend plus de 7 371 unités, dont 6 087 unités de retraite et 1 284 unités de soins.

Secteur Installations et services en soins de santé