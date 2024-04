Summit Hotel Properties, Inc. est une société d'investissement immobilier. La société se concentre sur la détention de propriétés d'hébergement de marque haut de gamme avec des modèles d'exploitation principalement dans le segment haut de gamme de l'industrie de l'hébergement. Son portefeuille se compose d'environ 99 actifs, dont 56 sont détenus à 100 %, avec un total de 14 785 chambres situées dans 24 États. Ses propriétés sont situées sur des marchés qui génèrent une demande multiple, comme les bureaux et les sièges sociaux des entreprises, les centres commerciaux, les aéroports, les capitales d'État, les centres de congrès, les universités et les attractions de loisirs. Ses chambres sont exploitées sous des marques franchisées appartenant à Marriott International, Inc. (Marriott), Hilton Worldwide (Hilton), Hyatt Hotels Corporation (Hyatt) et InterContinental Hotels Group (IHG). Elle détient des participations générales et limitées dans Summit Hotel OP, LP (la société d'exploitation). La quasi-totalité de ses actifs est détenue par la société d'exploitation et toutes ses activités sont menées par son intermédiaire.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé