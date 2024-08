Summit Midstream Corporation est une société en commandite axée sur le développement, la détention et l'exploitation d'infrastructures énergétiques intermédiaires stratégiquement situées dans des bassins de ressources non conventionnelles, principalement des formations schisteuses, sur le territoire continental des États-Unis. Ses segments comprennent Rockies, Permian, Piceance et Barnett. Elle fournit des services de collecte, de traitement et de transport de gaz naturel, de pétrole brut et d'eau produite dans le cadre d'accords à long terme, essentiellement tarifés, conclus avec des clients et des contreparties dans quatre bassins de ressources non conventionnelles, à savoir le bassin de Williston, qui comprend les formations schisteuses de Bakken et de Three Forks dans le Dakota du Nord ; le bassin de Denver-Julesburg, qui comprend les formations schisteuses de Niobrara et de Codell dans le Colorado et le Wyoming ; le bassin de Fort Worth, qui comprend la formation schisteuse de Barnett au Texas ; et le bassin de Piceance, qui comprend la formation de Mesaverde ainsi que les formations schisteuses de Mancos et de Niobrara dans le Colorado.