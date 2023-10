Summit Minerals Limited a annoncé la nomination de M. Jiahe "Gower" He, cadre minier très expérimenté et professionnel chevronné de l'industrie du lithium et des métaux pour batteries, au poste de chef de la direction. M. Gower est un cadre minier expérimenté et très respecté, ainsi qu'un expert-comptable certifié, qui possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des ressources. Il a occupé divers postes de direction chez Mitsui & Co (Australie) pendant plus de 16 ans, supervisant les activités stratégiques de commerce et d'investissement de Mitsui dans une variété de matières premières, notamment le lithium, le nickel et d'autres minéraux liés aux batteries.

Chez Mitsui, M. Gower a dirigé l'unité Métaux et minéraux de l'Australie occidentale, gérant les engagements des parties prenantes à différents niveaux de l'industrie minière, tant au niveau national qu'international. Pendant cette période, il s'est engagé dans diverses activités commerciales et d'investissement avec des mineurs de lithium australiens, ainsi qu'avec des convertisseurs chinois et divers acteurs en aval et équipementiers en Chine, au Japon, en Corée, en Europe et aux États-Unis, qui sont impliqués dans la chaîne de valeur des véhicules électriques (VE). Après avoir travaillé pour Mitsui, M. Gower a été directeur exécutif de Delta Lithium.

À cette époque, l'entreprise est passée du statut de petite société d'exploration aurifère à celui d'acteur australien reconnu dans le domaine du lithium. Avant de rejoindre Summit, M. Gower était PDG d'Equinox Resources (EQN), et a élargi son exposition à l'industrie des véhicules électriques au Canada.