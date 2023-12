Summit Networks Inc. se concentre sur la prestation de services de post-maintenance et la fourniture de pièces de rechange pour les lignes d'automatisation de soudage qui ont déjà été exportées. La société est engagée dans la mise en œuvre de services pour la fourniture de matériaux industriels pour des projets dans la région asiatique. La société s'est également concentrée sur la vente d'équipements de chauffage de chaudières à méthanol et de produits d'intelligence industrielle en Amérique du Nord. Elle prévoit également de développer des projets de production agricole intelligente en Amérique du Nord. La société a eu des activités limitées et n'a pas généré de revenus.