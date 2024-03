Summit State Bank (la Banque) est une banque commerciale agréée par l'État. La banque exerce une activité traditionnelle de banque de proximité dans sa zone de service principale du comté de Sonoma en Californie. Elle fournit une gamme de services financiers aux petites et moyennes entreprises et à leurs propriétaires et employés, aux entrepreneurs, aux familles, aux fondations, aux successions et aux consommateurs individuels. La banque offre des services de dépôt et de prêt principalement pour répondre aux besoins de sa clientèle d'entreprises, d'organisations à but non lucratif et de particuliers. Ces services comprennent une variété de comptes de transaction, de comptes du marché monétaire, de comptes d'épargne et de comptes à terme. Les activités de prêt de la Banque sont principalement orientées vers l'immobilier commercial, la construction et les prêts aux entreprises. Elle propose un ensemble de produits de prêt, tels que des prêts et des baux commerciaux, des lignes de crédit, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts de la Small Business Administration (SBA) et d'autres. Ses succursales sont situées à Santa Rosa, Petaluma, Rohnert Park et Healdsburg.

Secteur Banques