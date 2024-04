Summit Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies médicales destinées aux patients, aux médecins et aux soignants. Le candidat au développement de la société est l'ivonescimab, un anticorps bispécifique potentiel, premier de sa catégorie, qui vise à combiner en une seule molécule les effets de l'immunothérapie via un blocage du PD-1 et les effets anti-angiogénèse d'un composé anti-VEGF. Elle développe l'ivonescimab dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), en lançant spécifiquement des essais cliniques de phase III dans des indications telles que l'ivonescimab associé à la chimiothérapie chez des patients atteints d'un NSCLC non squameux muté dans le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR), localement avancé ou métastatique, qui a progressé après un traitement par un inhibiteur de tyrosine kinase de l'EGFR de troisième génération (HARMONi), et l'ivonescimab associé à la chimiothérapie chez des patients atteints d'un NSCLC squameux métastatique de première ligne (HARMONi-3). Son ivonescimab est conçu avec la technologie Tetrabody d'Akeso.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale