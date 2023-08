GM Sectec et Sumo Logic ont annoncé un partenariat pour développer Security Analytics. Ce SIEM propriétaire PCI 4.0- Ready est disponible dès maintenant et permet aux fournisseurs de services et aux commerçants d'être prêts pour la conformité PCI DSS 4.0, la norme mondiale qui remplacera la norme 3.2.1 pour toutes les entités qui stockent, traitent ou transmettent des données de cartes de crédit. Les normes de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) sont régies par les principales marques de cartes (Visa, Mastercard, American Express, Discovery et JCB) et apportent une valeur ajoutée à la protection des données des titulaires de cartes grâce à un modèle de défense en profondeur.

L'exigence 10 de la norme PCI DSS 4.0 actualisée devant entrer en vigueur entre mars 2024 et mars 2025, les organisations devront disposer d'une solution SIEM automatisée 24x7 pour centraliser le stockage et l'interprétation des données relatives à la sécurité. Basée sur la solution Cloud SIEM de Sumo Logic, l'offre Security Analytics permet aux entreprises d'analyser facilement le bruit des données, de répondre rapidement aux menaces émergentes et de maximiser la protection de manière rentable tout en prouvant la conformité. Ensemble, GM Sectec et Sumo Logic proposent une solution SIEMaaS (SIEM as a Service) évolutive, fiable et performante pour aider les clients à répondre aux nouvelles normes PCI DSS 4.0 et à réduire les coûts de mise en conformité en facilitant la gestion et en accélérant les flux de travail, y compris la conservation des données, la sécurité et le contrôle d'accès.

Grâce aux services gérés primés de GM Sectec et au Cloud SIEM de Sumo Logic qui permet aux équipes SOC de moderniser les opérations de sécurité en faisant automatiquement émerger des informations exploitables à l'aide d'une plateforme cloud-native unique, intuitive et collaborative.