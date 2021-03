Auchan veut réduire davantage ses coûts après une hausse de ses résultats

Données financières CNY USD EUR CA 2020 99 229 M 15 305 M 12 828 M Résultat net 2020 3 141 M 484 M 406 M Tréso. nette 2020 18 241 M 2 813 M 2 358 M PER 2020 17,2x Rendement 2020 2,49% Capitalisation 54 011 M 8 349 M 6 982 M VE / CA 2020 0,36x VE / CA 2021 0,37x Nbr Employés 142 584 Flottant 15,7% Graphique SUN ART RETAIL GROUP LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SUN ART RETAIL GROUP LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 8,21 CNY Dernier Cours de Cloture 5,66 CNY Ecart / Objectif Haut 115% Ecart / Objectif Moyen 45,1% Ecart / Objectif Bas -17,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Ming Tuan Huang Chairman & Chief Executive Officer Jean Chausse Chief Financial Officer Yi Fen Chang Independent Non-Executive Director Dieter Yih Independent Non-Executive Director Sheung Wai Chan Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SUN ART RETAIL GROUP LIMITED -13.83% 8 349 SYSCO CORPORATION 9.75% 40 537 WOOLWORTHS GROUP LIMITED -1.37% 38 230 AHOLD DELHAIZE N.V. -3.98% 27 858 KROGER 4.69% 25 806 AEON CO., LTD. -8.09% 24 448