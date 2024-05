Sun Art Retail Group Ltd. est une société holding d'investissement principalement engagée dans l'exploitation d'hypermarchés et de plateformes de commerce électronique en Chine. La société exploite ses hypermarchés sous deux enseignes reconnues, à savoir Auchan et RT-Mart. Les filiales de la société comprennent RT-MART Holdings Limited, Concord Investment (China) Co., Ltd. et RT-MART Limited Shanghai. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est également engagée dans le développement immobilier, la location et la vente au détail.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire