Sun Communities, Inc. est un fonds d'investissement immobilier (REIT) entièrement intégré. La société possède des communautés de logements industriels (MH) et de véhicules de loisirs (RV) ainsi que des marinas aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. La société exerce ses activités dans trois secteurs : MH communities, RV communities et Marinas. Le segment des communautés MH propose des logements abordables aux particuliers et aux familles, tout en offrant certaines commodités. Les communautés de camping offrent des possibilités de vacances abordables aux particuliers et aux familles, avec diverses commodités. Les ports de plaisance proposent des locations d'espaces de mouillage et d'entreposage à sec, des services complets, des ventes de carburant et d'autres commodités. La société possède et exploite, directement ou indirectement, un portefeuille de 667 propriétés développées situées aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, dont 353 communautés MH, 179 communautés RV et 135 marinas. Les propriétés de la société comprennent un total de 227 340 sites aménagés.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel