Sun Communities, Inc. est un fonds d'investissement immobilier entièrement intégré. La société possède des communautés de maisons préfabriquées (MH) et de véhicules récréatifs (RV) ainsi que des marinas aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada (collectivement, les propriétés). Elle possède et exploite, directement ou indirectement, un portefeuille d'environ 669 propriétés situées aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, dont 353 communautés de maisons préfabriquées, 182 communautés de véhicules récréatifs et 134 marinas. L'entreprise se divise en trois segments : MH communities, RV communities et Marinas. Le segment MH communities propose des logements abordables aux particuliers et aux familles, tout en offrant certaines commodités. Le segment des communautés de véhicules récréatifs propose des possibilités de vacances abordables aux individus et aux familles, avec diverses commodités. Les propriétés comprennent un total de 227 541 sites aménagés, dont 118 204 sites MH aménagés, 30 333 sites RV annuels, 31 181 sites RV transitoires et 47 823 rampes de mise à l'eau et espaces de stockage à sec.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel