SUN COUNTRY AIRLINES HOLDINGS, INC. : Barclays à l'achat

Sun Country Airlines Holdings, Inc. exploite Sun Country Airlines, un transporteur aérien à bas prix qui déploie des ressources partagées dans ses activités de service régulier, de charter et de fret. La société se concentre sur le service aux passagers de loisirs et aux amis et parents en visite (VFR), ainsi qu'aux clients de charters, et sur la fourniture de services d'équipage, de maintenance et d'assurance (CMI) à Amazon.com Services, LLC (Amazon), avec des vols à travers les États-Unis et vers des destinations au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. La société exploite une flotte d'environ 43 avions, dont 31 avions de passagers et 12 avions cargo. Elle offre un service de transport aérien de passagers à bas prix principalement aux voyageurs de loisirs et aux voyageurs VFR. En plus des tarifs de base, les passagers peuvent choisir parmi un certain nombre de produits auxiliaires moyennant un coût supplémentaire. Les activités d'affrètement de la société desservent une variété de clients, notamment des exploitants de casinos, le ministère de la Défense des États-Unis, des équipes sportives universitaires et des équipes sportives professionnelles.

Secteur Compagnies aériennes