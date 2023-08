SUN HUNG KAI & CO. LIMITED est une société holding d'investissement dont l'activité principale consiste à fournir des services de financement aux consommateurs. Avec ses filiales, la société exerce ses activités dans cinq secteurs : le secteur du financement des consommateurs, le secteur des investissements principaux, le secteur de la gestion et du soutien du groupe, le secteur des prêts hypothécaires et le secteur des services financiers. Le secteur du financement des consommateurs est engagé dans la fourniture de services de financement aux consommateurs. Il propose principalement des prêts non garantis aux particuliers et aux petites entreprises. Le secteur des investissements principaux est engagé dans les investissements de portefeuille. Le portefeuille d'investissements principaux comprend des investissements publics et privés, des opportunités de crédit et d'actions ainsi que des investissements immobiliers. Le secteur Gestion et soutien du groupe est engagé dans la fourniture de services de supervision et d'administration à d'autres secteurs.