À Shanghai, le blues du confinement fait place aux doléances concernant les tests COVID.

Le centre d'affaires et de commerce de la Chine a levé mercredi les mesures de confinement pour la plupart de ses 25 millions de résidents. Mais les citoyens sont tenus d'apporter la preuve qu'ils ont passé un test COVID au cours des 72 dernières heures pour pouvoir entrer dans des zones telles que les centres commerciaux et les bureaux - ou même pour utiliser les métros et les bus.

Les autorités ont construit 15 000 sites de test et formé des milliers d'employés à faire des prélèvements dans la gorge. Pourtant, de longues files d'attente serpentant sous une chaleur estivale pouvant atteindre 31 degrés Celsius sont devenues un spectacle courant mercredi et jeudi, certaines personnes affirmant avoir fait la queue pendant deux heures.

Une personne a posté une photo sur les médias sociaux d'un panneau à un stand avertissant d'une attente de 4,5 heures. Le hashtag "Shanghai PCR testing" a recueilli 190 millions de vues sur Weibo jeudi.

"J'ai quitté le cauchemar du confinement pour entrer dans le cauchemar du test PCR de 72 heures", a déclaré une résidente de Shanghai, refusant de donner son nom.

"C'est gênant, mais nous n'avons pas le choix", a déclaré un autre, nommé Xu Xiaojun. "C'est pour le bien de tous".

D'autres villes chinoises, dont Pékin et Shenzhen, ont imposé des exigences similaires dans le cadre d'une politique nationale "zéro COVID" qui vise à couper toute chaîne d'infection.

Malgré le profond mécontentement suscité par les restrictions rigoureuses de Shanghai - quelque 2,5 millions de personnes dans la ville sont toujours sous confinement - la Chine a promis de maintenir son approche. Elle affirme que la politique du zéro COVID est nécessaire pour sauver des vies et éviter que son système de santé ne soit submergé, alors même qu'une grande partie du monde tente de revenir à la normale malgré les infections en cours.

Cela signifie de plus en plus que le test COVID devient une caractéristique de la vie quotidienne : L'objectif de la Chine est d'avoir des sites de dépistage à moins de 15 minutes de marche pour tout le monde dans les grandes villes.

Pourtant, de nombreux habitants de Shanghai restent sur les nerfs quant à la possibilité d'un retour au confinement.

Jeudi, des vidéos partagées sur les médias sociaux ont montré des personnes fuyant le luxueux centre commercial International Finance Centre (IFC) dans le quartier financier de Lujiazui de la ville après qu'il ait empêché les gens d'entrer ou de sortir - une pratique courante dans les sites lorsqu'un résultat positif au test COVID est trouvé.

Le centre commercial IFC, géré par Sun Hung Kai Properties, a ensuite publié un avis indiquant qu'il avait rouvert à 12h30, heure locale, après avoir procédé à une désinfection complète, sans confirmer si un test COVID positif avait été effectué sur le site. Le centre commercial n'a pas répondu aux appels demandant d'autres commentaires.

Le journal People's Daily du Parti communiste chinois au pouvoir a également publié jeudi un commentaire dans lequel il affirme que la politique du zéro COVID est la plus appropriée à la situation de la Chine. Il a également publié un article en première page décrivant le retour à la normale à Shanghai.

"De grands résultats progressifs ont été obtenus dans la défense de Shanghai".