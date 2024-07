Sun Hung Kai Properties Limited est spécialisé dans le développement et la promotion d'actifs immobiliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'actifs immobiliers (47,4%) : actifs immobiliers d'entreprise et résidentiels, hôtels, etc. ; - gestion immobilière (25,5%) : location de bureaux, de centres commerciaux, de logements, etc. ; - prestation de services de télécommunications (6,9%) ; - exploitation d'hôtels (2,6%) : exploitation, à fin juin 2021, de 14 hôtels implantés à Hong Kong (enseignes Alva Hotel, Hyatt Centric, W Hong Kong, Royal Park Hotel, The Royal Garden, Royal Plaza Hotel, Royal View Hotel, The Ritz-Carlton, Crowne Plaza, etc.) ; - autres (17,6%) : gestion d'infrastructures de transport et services logistiques, gestion de propriétés, exploitation de magasins, exploitation de centre de données, services financiers, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Hong Kong (83,5%), Chine (16,1%) et autres (0,4%).