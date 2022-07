Réaction à la recherche par Alibaba d'une double cotation primaire à Hong Kong

IVY WONG, PRÉSIDENT DE LA PRATIQUE DES MARCHÉS DE CAPITAUX ASIE-PACIFIQUE, BAKER McKENZIE, HONG KONG :

"Compte tenu des tensions géopolitiques, des nouveaux régimes d'inscription à la cote pour les sociétés technologiques et des possibilités de marchés de capitaux transfrontaliers, y compris les divers connecteurs boursiers de ces dernières années, la double inscription et l'inscription à domicile ont été à l'ordre du jour pour de nombreuses sociétés américaines cotées ayant des activités importantes en Chine.

"Cela leur permet de gérer tout risque réglementaire potentiel et aussi d'obtenir un accès plus large aux investisseurs."

NAN LI, PROFESSEUR DE FINANCE, UNIVERSITÉ SHANGHAI JIAOTONG, SHANGHAI :

"Compte tenu de l'incertitude croissante due aux conflits géopolitiques potentiels, à la pandémie de COVID-19 et aux changements dans les réglementations financières, il est plus difficile pour les investisseurs américains d'évaluer Alibaba, il est donc logique pour Alibaba de se rapprocher des investisseurs en Chine, qui ont l'avantage de l'information et moins d'ambiguïté sur la valeur fondamentale d'Alibaba."

KENNY NG, ANALYSTE, EVERBRIGHT SUN HUNG HAI, HONG KONG :

"Si Alibaba est accepté par HKEX pour une double cotation primaire à Hong Kong, cela reflétera dans une certaine mesure que la supervision d'Alibaba par la Chine continentale peut être allégée, ce qui renforcera la confiance des investisseurs dans Alibaba.

"Les entreprises chinoises actuellement cotées aux États-Unis font face à une pression réglementaire aux États-Unis, et la double cotation primaire d'Alibaba l'aidera à atténuer la pression potentielle d'un retrait de la cote aux États-Unis à l'avenir."

JOHN CHOI, DIRECTEUR EXÉCUTIF, DAIWA CAPITAL MARKETS, HONG KONG :

"Je ne sauterais pas rapidement à la conclusion que cela pourrait être le précurseur de certains ADR, mais je pense que ce sera une évolution naturelle pour de nombreuses actions éligibles à la cotation secondaire à Hong Kong de passer à l'action et de demander la cotation primaire. Cela finira par élargir la base d'investisseurs et augmentera également le volume de transactions de l'action."

CHELSEY TAM, ANALYSTE PRINCIPAL, MORNINGSTAR, HONG KONG :

"Je pense que davantage d'ADR pourraient suivre le mouvement, car cela leur permet d'exploiter la base d'investisseurs du continent (Chine) et de réduire les risques de retrait de la cote aux États-Unis."

BRIAN FREITAS, FONDATEUR, PERISCOPE ANALYTICS, QUI PUBLIE SUR SMARTKARMA, AUCKLAND :

"L'inclusion dans Stock Connect donnera aux investisseurs du continent un accès à Alibaba. Compte tenu de la reconnaissance du nom et de la correction du cours de l'action au cours de l'année dernière, il y aura forcément beaucoup d'intérêt pour l'action."