La Financière Sun Life inc. est une société canadienne de services financiers qui offre une gamme diversifiée de solutions en matière d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion d'actif. Les secteurs d'activité de la Compagnie sont le Canada, les États-Unis (É.-U.), la gestion d'actif, l'Asie et l'entreprise. Le secteur canadien offre des solutions de protection, de santé et de patrimoine. Le secteur des États-Unis fournit des avantages collectifs tels que des produits et services d'assurance collective sur le marché américain. Le secteur de la gestion de l'actif comprend la MFS et la SLC Management. La MFS est une société de gestion d'actifs, qui propose une sélection de produits et de services financiers. SLC Management est une entreprise de gestion de placements institutionnels qui offre des solutions d'investissement guidées par le passif, des titres à revenu fixe alternatifs, des infrastructures et des biens immobiliers. Le segment Asie se compose de deux unités d'affaires : Local Markets et International Hubs. Local Markets fournit des solutions d'assurance-vie, d'assurance-maladie, de gestion de patrimoine et d'actifs. La société fournit également des prestations dentaires Medicaid aux États-Unis.

Secteur Assurance vie et santé