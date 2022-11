La Sun Life voit une croissance dans le secteur des avantages sociaux ; les actions sont en hausse à la suite d'un résultat positif.

Les actions du deuxième assureur du Canada ont augmenté de 4 % à la suite de la publication de bénéfices meilleurs que prévu au troisième trimestre, mercredi. La forte croissance de ses activités d'assurance aux États-Unis et la reprise de COVID en Asie ont soutenu les résultats.

"L'inflation, du moins dans le secteur des garanties aux États-Unis, a en fait tendance à donner un coup de pouce aux résultats", a déclaré Daniel Richard Fishbein, président de la Sun Life U.S., lors d'une conférence téléphonique sur les résultats. Bon nombre des produits de garanties proposés par la Sun Life sont fondés sur les salaires, a-t-il ajouté.

"De plus, dans un contexte d'emploi très serré, nous constatons que les employeurs sont très intéressés à offrir des avantages sociaux très intéressants et concurrentiels", a ajouté M. Fishbein.

Le secteur des avantages sociaux, qui fait partie du secteur de l'assurance, offre des prestations de santé parrainées par l'employeur sur les lieux de travail. Aux États-Unis, les ventes du segment ont augmenté de 84 % pour atteindre 366 millions de dollars canadiens au troisième trimestre, grâce à la hausse des ventes de soins dentaires et d'avantages sociaux.

Outre les acquisitions stratégiques, le redressement de COVID en Asie a réduit la mortalité et a contribué à une augmentation de 21% du bénéfice net de la région en glissement annuel. Toutefois, une inflation élevée et une forte baisse des marchés boursiers et obligataires ont nui aux activités de gestion d'actif de la compagnie.

La Sun Life a élargi ses activités de gestion de l'actif par des acquisitions. En septembre, elle a acheté la société Advisors Asset Management, aux États-Unis, pour répondre aux besoins des particuliers à valeur nette élevée.

Lorsqu'on lui a demandé si la compagnie serait intéressée à faire une offre pour d'autres entreprises de gestion de l'actif, comme celle de HSBC Canada, le chef de la direction, Kevin Strain, a déclaré que la Sun Life se concentrait sur le développement de ses activités dans le domaine de la gestion de l'actif alternatif et institutionnel. Il a ajouté que la compagnie est "assez satisfaite du panorama que nous avons".