La Financière Sun Life inc. est une société canadienne de services financiers internationaux qui offre des solutions en matière de gestion d'actif, de patrimoine, d'assurance et de santé aux particuliers et aux institutions. Ses secteurs d'activité sont le Canada, les États-Unis, la gestion d'actifs, l'Asie et l'entreprise. Le segment Canada propose des solutions de protection, de santé, de gestion d'actifs et de patrimoine. Il offre également une plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être de premier ordre. Le secteur américain offre des prestations aux employés et aux gouvernements aux États-Unis. Ses unités d'affaires comprennent les garanties collectives, les soins dentaires et la gestion des effectifs. Le secteur de la gestion d'actifs comprend la MFS et la SLC Management. La MFS est un gestionnaire d'actifs qui propose une gamme complète de produits et de services financiers. Le segment Asie se compose de deux unités d'affaires : Marchés locaux et Plates-formes internationales. Il est présent sur un certain nombre de marchés dans le monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong et en Inde.

Secteur Assurance vie et santé